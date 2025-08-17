Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мерц примет участие во встрече Трампа и Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц отправится 18 августа в Вашингтон, чтобы присоединиться к переговорам президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Это следует из сообщения на сайте правительства ФРГ.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Поездка предназначена для обмена информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске»,— написано в заявлении немецкого кабмина. Уточняется также, что во встрече примут участие и «другие европейские лидеры», а предметом обсуждения станут «гарантии безопасности» для Украины и территориальные вопросы.

Лидеры стран поднимут и тему «поддержания санкционного давления на Россию».

Что происходит после встречи Путина и Трампа на Аляске. Главное

Читать далее

Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон сразу после саммита на Аляске. Позже он предложил присоединиться к встрече и европейских лидеров из так называемой «коалиции желающих».

Подробнее о встрече — в репортаже Андрея Колесникова.

Фотогалерея

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Предыдущая фотография
Российский борт номер один

Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Приветствие

Приветствие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На красной дорожке

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Место встречи

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Формат «три на три»

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начало переговоров

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рукопожатие после пресс-конференции

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Возвращение российской делегации

Возвращение российской делегации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 28

Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Приветствие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Возвращение российской делегации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все