Мерц примет участие во встрече Трампа и Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц отправится 18 августа в Вашингтон, чтобы присоединиться к переговорам президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Это следует из сообщения на сайте правительства ФРГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Поездка предназначена для обмена информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске»,— написано в заявлении немецкого кабмина. Уточняется также, что во встрече примут участие и «другие европейские лидеры», а предметом обсуждения станут «гарантии безопасности» для Украины и территориальные вопросы.

Лидеры стран поднимут и тему «поддержания санкционного давления на Россию».

Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон сразу после саммита на Аляске. Позже он предложил присоединиться к встрече и европейских лидеров из так называемой «коалиции желающих».

Подробнее о встрече — в репортаже Андрея Колесникова.