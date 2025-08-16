NYT: лидеров стран ЕС пригласили на встречу Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров ЕС присоединиться к его переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Политики обсудят возможности урегулирования военного конфликта на Украине.

NYT пишет, что в понедельник будет обсуждаться предложение о признании всей территории Донбасса российской. По словам источников газеты, такой вариант якобы представил на Аляске президент России Владимир Путин в обмен на прекращение огня. Российские власти информацию не подтверждали.

Владимир Зеленский и лидеры европейских стран выступают категорически против территориальных уступок, пишет NYT. Украинские официальные лица, по информации издания, заявили, что любое соглашение, предполагающее отказ от территорий, нарушает украинскую конституцию и не может быть принято.

