Токаев поздравил Путина по итогам саммита РФ–США на Аляске

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев днем 17 августа провели телефонные переговоры. Господин Токаев поздравил господина Путина с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

«Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Господин Токаев сказал, что переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной позиции России, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме. Он также отметил умелую организацию визита, что в нынешней ситуации имеет большое значение.

Во время телефонного разговора, как отмечается в сообщении, Владимир Путин проинформировал казахстанского коллегу о некоторых конкретных аспектах встречи на Аляске. Касым-Жомарт Токаев, помимо прочего, выразил признательность Владимиру Путину за конструктивное сотрудничество в области энергетики.

