Премьер Британии Стармер примет участие во встрече Трампа и Зеленского

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер присоединится ко встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также глав нескольких европейских государств. Об этом говорится в заявлении офиса британского премьера, которое приводит Reuters. Переговоры состоятся 18 августа в Белом доме.

Фото: Alberto Pezzali / Pool / Reuters Кир Стармер

Участие в переговорах подтвердили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и генсек НАТО Марк Рютте. Агентство ANSA пишет, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони также примет участие во встрече, однако официального заявления не было.

Президент США сообщал о готовности провести трехсторонний саммит России, США и Украины, если встреча 18 августа пройдет успешно. 15 августа в Анкоридже состоялись переговоры Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.