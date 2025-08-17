Fox News раскрыл содержание письма Мелании Трамп Владимиру Путину

Fox News опубликовал текст письма первой леди Мелании Трамп, которое она написала президенту России Владимиру Путину. По информации телеканала, Дональд Трамп передал письмо господину Путину во время переговоров в Анкоридже, тот сразу прочитал его.

«У каждого ребенка в сердце одни и те же тихие мечты, независимо от того, родился он в сельской местности или в великолепном мегаполисе. Они мечтают о любви, возможностях и безопасности»,— написала Мелания Трамп в начале обращения.

Первая леди добавила, что Владимир Путин способен «в одиночку восстановить их мелодичный смех». «Защищая невинность детей, вы не только послужите одной лишь России — вы окажете услугу всему человечеству. Вы способны реализовать это видение росчерком пера сегодня же. Время пришло»,— продолжила госпожа Трамп.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на Аляске 15 августа. 18 августа в Вашингтоне должна пройти встреча президента США и президента Украины Владимира Зеленского. Если переговоры пройдут успешно, Дональд Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу с участием президентов России и Украины уже 22 августа, писали Axios и CNN.