Зеленский призвал Трампа усилить санкции, если не будет трехсторонней встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами европейских стран и президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, главной целью остается достижение устойчивого мира, который не станет «очередной паузой» в боевых действиях.

В беседе с американским президентом, по словам господина Зеленского, он отметил, что антироссийские санкции должны быть усилены, если Москва откажется от трехсторонней встречи или будет «уклоняться от честного завершения войны». Также он заявил о важности гарантий безопасности для Украины как со стороны Европы, так и со стороны США.

Сегодня телеканал CNN сообщил, что господин Трамп обсуждал с лидерами ЕС гарантии безопасности для Украины «по типу статьи 5» Устава НАТО. Руководители европейских стран выступили с совместным заявлением.