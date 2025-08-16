Стармер пригрозил России новыми санкциями в отсутствие сделки по Украине

Великобритания приветствует усилия президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Он при этом выразил готовность усилить санкции против России, если она не предпримет шагов для деэскалации.

Господин Стармер считает, что следующим этапом должны стать переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Он поприветствовал готовность США и Европы «предоставить Украине надежные гарантии безопасности в рамках любой сделки». О каких гарантиях идет речь, премьер не уточнил.

«Мы продолжим закручивать гайки на военной машине (России.— "Ъ"), вводя еще больше санкций, которые уже оказали пагубное воздействие на российскую экономику и ее народ»,— сказано в заявлении Кира Стармера.

15 августа прошла встреча господина Трампа и Владимира Путина на Аляске. Их переговоры в узком формате продлились почти три часа. Они обсуждали урегулирование ситуации на Украине, но достичь сделки не сумели. Президент Франции Эмманюэль Макрон также призвал продолжать оказывать давление на Россию.

О саммите и реакции мировых лидеров на него читайте в материале «Ъ».