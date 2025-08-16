«Коалиция желающих» проведет встречу накануне визита Зеленского в Вашингтон

Лидеры европейских стран проведут 17 августа видеоконференцию в преддверии визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на канцелярию французского президента.

«Лидеры “Коалиции желающих” встретятся в режиме видеоконференции в воскресенье днем»,— пишет британское издание. Мероприятие пройдет под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Елисейский дворец уточнил, что встреча начнется в 15:00 (16:00 мск).

В субботу главы европейских стран выпустили совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Они приветствовали усилия президента США, но заявили о намерении продолжать поддерживать Украину поставками вооружений и ужесточением антироссийских санкций.

