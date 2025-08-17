Fox News: Трамп поддерживает признание контроля России над Донбассом

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над территорией Донбасса, сообщил Fox News со ссылкой на неназванного европейского дипломата. По информации СМИ, такое требование президент России Владимир Путин выдвинул во время переговоров с американским коллегой на Аляске.

Источники утверждают, что господин Трамп также выступает за предложение российской стороны заморозить линию фронта для достижения соглашения с Украиной. Reuters сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом отклонил требование вывести украинские войска с территории ДНР.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа на в Анкоридже на Аляске. На 18 августа запланирована встреча американского президента с Владимиром Зеленским. Дональд Трамп допустил возможность организации трехстороннего саммита России, США и Украины, если завтрашние переговоры пройдут успешно.