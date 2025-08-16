ЕС и Великобритания сделали заявление по итогам саммита на Аляске

Лидеры Евросоюза и Великобритании исключают любые ограничения на поставки оружия Киеву или отказ от интеграции Украины в ЕС и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении, представленном по итогам переговоров лидеров европейских стран с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Публикации заявления предшествовала экстренная встреча послов ЕС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В заявлении подчеркивается, что европейские страны приветствуют усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение конфликта. Однако европейские лидеры считают, что Украина должна получить «железные гарантии своей безопасности».

ЕС намерен продолжать оказывать на Россию санкционное давление. «Продолжим усиливать санкции ... пока не будет достигнут справедливый и прочный мир», — говорится в тексте.

Также подчеркивается, что Украина должна сама принимать решения по своим территориям, международно признанные границы «не должны изменяться силовыми методами».

