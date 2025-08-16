Лавров обсудил итоги саммита на Аляске с главой МИД Венгрии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто обсудили российско-американский саммит на Аляске, сообщили в МИД РФ.

Согласно сообщению ведомства, телефонный разговор министров произошел по инициативе венгерской стороны и затрагивал «проблематику украинского кризиса».

Ранее сегодня стало известно, что Сергей Лавров провел телефонный разговор об итогах встречи в Анкоридже с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Axios сообщили со ссылкой на источники, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность к обсуждению гарантий безопасности для Украины и даже предложил своего кандидата для этой миссии — Китай. Axios не уточняет предлагала ли Россия к рассмотрению другие страны.