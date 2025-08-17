Глава ЕК фон дер Ляйен примет участие в переговорах Трампа и Зеленского

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что присоединится к переговорам президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 18 августа. Решение принято по просьбе украинского президента, написала глава ЕК в соцсети Х.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Днем 17 августа госпожа фон дер Ляйен примет Владимира Зеленского в Брюсселе. Стороны примут участие в дистанционной встрече «коалиции желающих», добавила глава Еврокомисии.

Участие во встрече в Белом доме также подтвердил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Дональд Трамп заявлял о готовности провести трехсторонний саммит России, США и Украины, если переговоры 18 августа пройдут успешно.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.