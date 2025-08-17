Путин созвонился с Лукашенко и рассказал про встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора 17 августа подробно проинформировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о прошедшей 15 августа встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Как сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого», Владимир Путин и Александр Лукашенко также обсудили ситуацию в регионе с учетом переговоров на Аляске и затронули отдельные вопросы двусторонних отношений.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла на военной базе в Анкоридже. По ее итогам господин Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине пока не достигнута, нужно решить еще пару вопросов. 18 августа Дональд Трамп будет принимать в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского.

