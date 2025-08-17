Макрон поедет на встречу Трампа и Зеленского в Вашингтон

Президент Франции Эмманюэль Макрон присоединится ко встрече глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 18 августа в Вашингтоне. Это передает агентство Reuters со ссылкой на французский кабинет министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Abdul Saboor / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Ранее о своем участии во встрече сообщили канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб.

Согласно сообщению правительства ФРГ на переговорах в Вашингтоне пойдет речь о «гарантиях безопасности» для Украины и территориальных вопросах.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.