Макрон поедет на встречу Трампа и Зеленского в Вашингтон
Президент Франции Эмманюэль Макрон присоединится ко встрече глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 18 августа в Вашингтоне. Это передает агентство Reuters со ссылкой на французский кабинет министров.
Эмманюэль Макрон
Фото: Abdul Saboor / Reuters
Ранее о своем участии во встрече сообщили канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб.
Согласно сообщению правительства ФРГ на переговорах в Вашингтоне пойдет речь о «гарантиях безопасности» для Украины и территориальных вопросах.
Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.
