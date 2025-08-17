Bild: переговоры в Вашингтоне начнутся с личной встречи Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп на саммите в Вашингтоне сначала примет только президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве. Только после этого к ним должны присоединиться сопровождающие господина Зеленского лидеры ЕС. Запланирован рабочий обед и многочасовая дискуссия в расширенном составе.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча президентов США и Украины должна состояться завтра. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что лидеры стран обсудят территориальный вопрос. Как накануне писала The New York Times, политики рассмотрят предложение о признании всей территории Донбасса российской. По словам источников газеты, такой вариант якобы представил на Аляске президент России Владимир Путин в обмен на прекращение огня. Официально эта информация не подтверждалась.