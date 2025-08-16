Трамп пригласил Зеленского на встречу в Вашингтон 18 августа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 18 августа планирует отправиться в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. В своем заявлении в соцсети он поблагодарил за это приглашение.

Заявление было сделано после телефонного разговора президентов Украины и США, который состоялся по итогам встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. Как сообщили в Еврокомиссии, в беседе также участвовали глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, а также госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

«Важно, чтобы европейцы были задействованы на всех этапах — для гарантий безопасности наравне с Америкой. Мы обсудили важный сигнал от американской стороны об их участии в обеспечении безопасности Украины», — заявил господин Зеленский, добавив, что продолжает обсуждать «наши позиции с партнерами». Он подчеркнул, что готов к трехсторонней встрече с президентами США и РФ.

