Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске

Послы 27 стран Европейского союза собрались в Брюсселе на экстренное заседание Комитета постоянных представителей (Coreper) по итогам саммита президентов России и США на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, заседание началось утром в субботу. Оно посвящено обсуждению дальнейших шагов по украинскому урегулированию.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что ее руководитель Урсула фон дер Ляйен участвовала в сегодняшнем разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского по итогам переговоров американского лидера с Владимиром Путиным. В беседе в том числе приняли участие лидеры Франции, Германии, Великобритании. Президент Украины по итогам телефонных переговоров заявил, что в понедельник отправится в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом.

Заявления Путина и Трампа на пресс-конференции в Анкоридже — в материале «Ъ».