Reuters: Путин потребовал официального статуса для русского языка на Украине

Президент России Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал, чтобы Киев снова признал русский язык официальным. Еще одно условие Москвы — право на свободную деятельность Русской православной церкви на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По их информации, господин Путин заявил о готовности передать под контроль Киева территории в Сумской и Харьковской областях. Россия требует вывода войск ВСУ из Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским президентом отклонил требование вывести украинские войска с территории ДНР, сообщал Reuters.

Среди других условий Москвы:

формальное признание контроля России над Крымом (не уточняется, идет ли речь о признании со стороны США или, например, всех стран Запада и Украины);

хотя бы частичная отмена санкций против России (речь может идти об американских и европейских санкциях);

запрет на вступление Украины в НАТО.

При этом неизвестно, являются ли эти условия стартовой площадкой для переговоров или окончательным предложением, отмечает агентство.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа на Аляске. На 18 августа запланирована встреча американского президента с Владимиром Зеленским. Господин Трамп допустил возможность организации трехстороннего саммита России, США и Украины, если завтрашние переговоры пройдут успешно.