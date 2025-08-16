Путин обсудил с Трампом «генезис украинского кризиса»

Владимир Путин провел в Кремле совещание по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Президент РФ назвал свой визит на Аляску продуктивным, разговор с американским коллегой — откровенным. О результатах поездки он рассказал руководству президентской администрации, правительства, Госдумы, министерств и ведомств.

«У нас была возможность... поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он подчеркнул, что для урегулирования военного конфликта нужно устранить «первопричины».

Владимир Путин отметил, что Россия и США давно напрямую не вели переговоров на таком уровне. Он подчеркнул, что Москва солидарна с Вашингтоном в желании достичь мирного урегулирования, а также высказал мнение, что переговоры приблизили Россию «к нужным решениям».

