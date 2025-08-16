NYT: Трамп назвал признание Донбасса частью России быстрым путем к миру

Если Владимир Зеленский согласится признать Донбасс частью России, мирное соглашение может быть достигнуто быстро. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам после саммита с Владимиром Путиным на Аляске, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«После встречи с российским президентом президент Трамп заявил европейским лидерам, что теперь он выступает за передачу неоккупированных украинских территорий России для прекращения боевых действий — это уступка, против которой выступает Украина», — говорится в материале.

О том же сообщает Reuters. По информации агентства, господин Трамп заявил представителям Евросоюза, что Владимир Путин якобы предложил «заморозить» линии фронта в других районах, если Киев согласится вывести войска из ДНР и ЛНР.

Переговоры Дональда Трампа с лидерами Евросоюза состоялись при участии президента Украины. Послы европейских стран провели экстренную встречу, вскоре ЕС и Великобритания выпустили совместное заявление. Европейские лидеры заявили о намерении продолжать оказывать Киеву помощь, в том числе поставками вооружений.

17 августа состоится встреча «коалиции желающих». На 18 августа назначены переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне.

