Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам Евросоюза и Киеву, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной уже 22 августа. Об этом сообщило агентство Axios со ссылкой на источники.

Согласно материалу издания, американский президент сказал об этом в телефонном разговоре с европейскими лидерами после саммита на Аляске.

Axios подтвердило информацию, что президент России Владимир Путин выразил готовность заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях в обмен на уступку Киева в виде вывода войск с территорий ЛНР и ДНР.

Украинский источник сказал агентству, что у американской стороны сложилось впечатление, что Владимир Путин готов уступить участки Сумской и Харьковской областей, находящихся под контролем российской армии.

18 августа в Вашингтоне состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Украинский лидер уже заявил о готовности к участию в трехсторонней встречи и призвал США усилить санкции против России, если та не согласится.