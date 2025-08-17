Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Politico: Рютте направится в США для поддержки Зеленского на встрече с Трампом

Генсекретарь НАТО Марк Рютте планирует визит в США для поддержки президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

По данным издания, Марк Рютте, который поддерживает тесные отношения с Дональдом Трампом, может прибыть в Вашингтон в 18 августа. Цель визита — поддержка Украины в сложных переговорах, передает ТАСС.

Европейские лидеры опасаются повторения инцидента 28 февраля, когда Дональд Трамп выгнал Владимира Зеленского из Овального кабинета. Politico ранее сообщало, что лидеры ЕС намерены также отправить в США на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским президента Финляндии Александера Стубба.

