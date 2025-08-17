Что сказали Уиткофф, Рубио и Зеленский с фон дер Ляйен после саммита на Аляске

17 августа сразу двое официальных лиц США дали интервью американским телеканалам. Спецпосланник президента Стив Уиткофф раскрыл CNN некоторые детали встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа и предстоящего визита президента Украины в Вашингтон 18 августа. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал ABC News о целях США на Украине и переговорах с Россией. А Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дали свой ответ саммиту в Анкоридже и провели совместную пресс-конференцию в Брюсселе. Все главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовка к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Подготовка к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Заявления Стива Уиткоффа

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Трамп будет обсуждать с Зеленским 18 августа вопрос обмена территориями между Россией и Украиной.

США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. Теперь все зависит от Киева.

Россия пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки не предполагают «полного поглощения» Украины.

Делегации России и США сблизили позиции по урегулированию конфликта.

США не диктуют Украине решения по возможным территориальным уступкам, а являются лишь посредником в переговорах.

США не находятся в шаге от достижения соглашения по Украине, до него еще далеко. Но достигнут определенный прогресс.

Надеюсь, мы проведем трехстороннюю встречу России, США и Украины.

Европа признала успех саммита России и США на Аляске.

Что происходит в мире после встречи Путина и Трампа на Аляске. Главное Читать далее Необходимости в прекращении огня на Украине фактически нет, поскольку идет обсуждение договоренностей о мире.

Заявления Марко Рубио

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Цель США — не прекращение огня, а полное мирное соглашение и окончательное завершение конфликта на Украине.

Россия и Украина очень глубоко «окопались», и США придется работать дальше, шаг за шагом.

Это не наша война. США не воюют. То, что происходит в Украине, не изменит повседневную жизнь в Америке.

Только Трамп один в мире способен добиться того, чтобы Путин сел за стол переговоров серьезно обсуждать завершение конфликта.

Путин является частью мировой политики, он управляет серьезным ядерным потенциалом.

США поднимают в переговорах с Россией вопрос об уступках, но не разглашают деталей.

США обсуждают с Россией вопросы территориальных границ Украины, возможных гарантий безопасности и сотрудничества Киева с военными альянсами.

США не поддерживают идею передачи России котнроля над всей территорией Донбасса.

США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности для Украины на встрече 18 августа.

США не ожидали заключения сделки по Украине на встрече Трампа и Путина на Аляске, поскольку в переговорах не участвовала Украина.

Заявления Путина и Трампа на пресс-конференции в Анкоридже Читать далее Россия и Украина должны пойти на уступки, иначе можно будет констатировать капитуляцию. Но они не хотят сдаваться.

США готовы сохранить все действующие против России санкции и ввести новые в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу.

Новые санкции США означали бы, что возможности урегулировать кризис на Украине нет.

Европа может сыграть полезную роль, помогая Украине определить, на какие уступки России она готов пойти и где возможно проявить гибкость.

США опасаются, что санкции против Китая за переработку российской нефти могут спровоцировать рост цен на энергоносители на глобальном рынке.

Заявления Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен

Зеленский

Фото: Ben Stansall / Pool / Reuters

Сначала нужно прекратить огонь, а после работать над мирным соглашением.

В рамках гарантий безопасности Украина рассматривает возможность присоединения к ЕС.

Территориальный вопрос должен обсуждаться только президентами России и Украины на трехсторонней встрече с участием США.

Конституция Украины сделает невозможной сдачу территорий.

Украина на переговорах с Россией хочет отталкиваться от текущей линии фронта.

Фон дер Ляйен

Фото: Florence Lo / Reuters