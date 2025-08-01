Главные новости за 28 июля — 1 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Главный специалист отдела капстроительства управления капитального строительства Астраханской области Салмана Курбанова осужден на 4,5 года колонии строгого режима за взятку в 350 тыс. руб. при реконструкции кинотеатра «Октябрь». Такое решение вынес Кировский районный суд. Помимо срока, чиновника приговорили к штрафу в 3,5 млн руб.

Кассация отказала управлению капстроительства (УКС) Волгоградской области в признании решения об отказе от контракта стоимостью 509 млн руб. законным. Спор касался строительства радиологического корпуса на территории областного онкодиспансера. Здание было введено в эксплуатацию ещё в сентябре 2023 года. Но в апреле 2024 года УКС расторг контракт с подрядчиком «СМУ-Донаэродорстрой» в одностороннем порядке.

В Саратове экс-полковник МВД Николай Межуев приговорен к восьми годам колонии за хищение средств у оформлявших документы для пребывания в России иностранцев. Бывший замначальника регионального ГУВД и руководитель филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России признан лидером преступной группы, куда входили сотрудники госорганов, а также экс-полковник Николай Дегтяренко. Последний возглавлял некоммерческую организацию, куда из «Паспортно-визового сервиса» направляли просителей для дальнейшего обслуживания. Таким образом фигуранты похитили у 15 иностранцев свыше 615 тыс. руб., а ущерб государству оценили в 28 млн руб. Защита намерена обжаловать приговор.

Саратовский областной суд оставил в силе срок Сергею Лисовскому, осужденному за взятку и злоупотребление должностными полномочиями на семь лет и один месяц колонии строгого режима. Дело поступило на повторное рассмотрение из Первого кассационного суда общей юрисдикции, который признал приговор незаконным. В облсуде сторона защиты и представитель потерпевшего настаивали на невиновности Лисовского. Судебная коллегия не стала изменять основной приговор, а дополнила его запретом на определенный вид деятельности.

Башкирская компания «Мастер Групп» не будет достраивать физкультурно-оздоровительный центр в Волгоградской области. Контракт с администрацией Котельниковского муниципального района стоимостью 270 млн руб. расторгнут 24 июля по решению Арбитражного суда региона. «Мастер Групп» строил спортивный комплекс в жилом районе «Дубовая роща» с 2018 года по проекту ООО «ЕвроХим – ВолгаКалий». Подрядчика не устроила проектная документация, из-за чего он решил прекратить работы еще в 2021 году.

Прокуратура начала проверку после разрушения автодороги в Балакове. Согласно предварительным сведениям, дорожное полотно разрушилось сегодня, 1 августа, на участке автодороги между улицами Ленина и Академика Жук.

В Саратове улучшат жилищные условия многодетных с детьми-участниками СВО. За пропавшего или погибшего члена семьи предлагается давать дополнительно 16 квадратных метров. Расчет нуждаемости в площади жилого помещения будет производиться по количеству детей, поставленных на учет.

В Саратовской области собрали свыше 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Под Пензой в дорожной аварии погибли шесть человек.

В Саратовской области не хватает площадей для проведения конгрессов. Председатель Торгово-промышленной палаты Саратовской области Илья Бутко заявил, что регион сегодня не может принимать масштабные деловые мероприятия из-за отсутствия современных конференц-площадей.

Губернатор Олег Мельниченко рассказал о последствиях атаки дронов на завод в Пензе.

В Волгограде осудили 14 человек за хищение продукции завода на 15,5 млн руб. С января по декабрь 2018 года фигуранты пытались украсть с территории нефтеперерабатывающего завода компоненты для изготовления индустриальных масел.

В Астрахани экс-сотрудницу отдела УМВД обвинили в аферах с капремонтом зданий.

Пензенский минград не смог доказать, что законно разрешил строить склад у АГЗС на ул. Бийской, 1Ш. Прокуратура настаивала, что расстояние от склада до резервуаров сжиженного газа должно быть не менее 80 м, но в проекте указано только 32,4 м. Представители минграда утверждали, что ведомство действовало в рамках закона и проектная документация от ООО «Структурама» указывала расстояние в 40 м.

Пострадавшие от взрыва газа в Саратове получат выплаты на покупку нового жилья. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщал, что за порчу и потерю имущества выплатят до 300 тыс. руб., столько же — за повреждение автомобиля. Семьи погибших получат по 1 млн руб.

Во втором квартале 2025 года 13% пензенских компаний заявили о дефиците кадров.

В Пензенской области замедляется инфляция. Управляющий Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов отметил, что это происходит благодаря высокой ключевой ставке.

В Саратовской области у «нерадивых собственников» землю изымают по суду. В 2024 году выявлены 17 земельных участков площадью 1 тыс. га, которые не используются по целевому назначению или используются с нарушением законодательства РФ; пять из них уже реализованы с торгов.

В Саратовской области не учтено более 1 млн га земли. Частично это объясняется тем, что собственники паев во время приватизации не поставили свои земельные участки на кадастровый учет, не зарегистрировали их в Росреестре.

Жителям дома № 6 на Ляхова в Астрахани разрешили вывезти уцелевшее имущество. Обрушение произошло во втором подъезде 28 июня. Следствие приступило к процессуальной проверке по факту случившегося. Губернатор Игорь Бабушкин заявил, что восстанавливать дом на ул. Ляхова не будут.

Суд в Саратове лишил экс-министра промышленности Максима Шихалова нужной медпомощи. Ранее сторона защиты просила СК провести экспертизу и медосвидетельствование, так как у Максима Шихалова имеются кардиологические заболевания, не позволяющие ему находиться под стражей. Но получила отказ.

В Саратове намерены реконструировать фонтан «Рыбка» в парке «Липки». На эти цели из городского бюджета готовы выделить 19 млн руб.

В Волгограде погиб 14-летний подросток при взрыве в доме №72 на ул. Морской. По предварительным данным, взрыв мог быть вызван детонацией боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Под Волгоградом жителя Подмосковья наказали колонией за хищение одежды на 18 млн руб.

В Саратове выявили нарушения в деятельности администрации кладбищ.

Нина Шевченко