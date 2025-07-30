Суд в Саратове лишил экс-министра промышленности Максима Шихалова нужной медпомощи

В Волжском районном суде 29 июля состоялись два судебных заседания, касающиеся дела бывшего министра промышленности Саратовской области и экс-гендиректора АО «КБПА» Максима Шихалова. В обоих рассматривали жалобы адвоката Татьяны Шиловой на действия следователей: на отказ в проведении экспертизы и на отказ в медосвидетельствовании ее подзащитного. Оба процесса велись под председательством судьи Анны Галишниковой. Интересы следствия представляла следователь по особо важным делам регионального Следственного комитета (СК) Этери Ковыга, от прокуратуры присутствовал старший помощник прокурора Волжского района Дмитрий Шестаков.

Ранее сторона защиты просила СК провести экспертизу и медосвидетельствование, так как у Максима Шихалова имеются кардиологические заболевания, не позволяющие ему находиться под стражей. Но получила отказ. На заседании 29 июля госпожа Шилова ходатайстовала о незаконности таких решений, приобщив к материалам дела медицинскую документацию, включая выписку из лечебного учреждения ОТБ-1, где ранее содержался Шихалов. По ее словам, в июне 2025 года правительство расширило перечень тяжелых заболеваний, несовместимых с нахождением под стражей, — и диагнозы её подзащитного, как утверждается, попадают в этот перечень.

«Я полагаю, что отказ следствия незаконен, поскольку только медицинская комиссия может установить наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО», — сообщила Татьяна Шилова.

Максим Шихалов, выступая на заседании, заявил, что его здоровье за четыре месяца заключения серьезно ухудшилось. Сейчас он содержится в общей камере СИЗО, не получает необходимого лечения и обследований. Диагнозы, по его словам, подтверждаются и документами медиков ОТБ-1.

«Мне требуется обследование у квалифицированных кардиологов. Я не хочу умирать в тюрьме», — сказал он в суде.

В свою очередь, представители СК и прокуратуры сочли доводы защиты несостоятельными. По словам Этери Ковыги, следствие якобы не получало от стороны защиты актуальных медицинских документов для медосвидетельствования. На заседании, касающемся проведения медэкспертизы, она заявила, что отказ был обоснован отсутствием оснований со стороны закона для этого, так как ситуация Максима Шихалова якобы не подходит под критерии проведения экспертизы.

Суд, выслушав стороны, отказал в удовлетворении ходатайств адвоката. Таким образом, Максим Шихалов в настоящее время остается в общей камере СИЗО без профильного лечения.

Максима Шихалова задержали 21 марта 2025 года. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа на «КБПА». По версии правоохранителей, руководитель предприятия подписал ряд документов, позволяющих заключить контракт на аренду дизель-генераторной установки.

Как облсуд принял решение по жалобе Максима Шихалова за 51 секунду — можно прочитать здесь.

21 июля в Волжском районном суде Максим Шихалов доказал незаконность действий следователей по своему уголовному делу. Речь шла о подписе в документе.

Ольга Симонова