Жителям дома № 6 на Ляхова в Астрахани разрешили вывезти уцелевшее имущество

Жителям аварийного дома № 6 на ул. Ляхова в Астрахани, у которого на днях обрушился подъезд, разрешили вывезти уцелевшее имущество. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Эксперты отметили, что доступ возможен лишь в первый и третий подъезды. Во время вывоза имущества рядом с жителями будут находиться спасатели. Для доставки вещей на территорию складов привлекут спецтехнику, грузчиков и волонтеров. В настоящее время составляется график.

Эксперты приняли решение о запрете доступа во второй подъезд. Собственники получат компенсацию за утрату имущества. Совсем скоро рассмотрением этого вопроса займется специальная комиссия.

Напомним, частичное обрушение пятиэтажного здания общежития произошло 28 июля. По данному факту возбудили уголовное дело, расследование которого Генпрокуратура России поставила на особый контроль. Губернатор Игорь Бабушкин заявил, что восстанавливать этот дом не будут, власти произведут выплаты по линии программы переселения из аварийного жилья в рамках жилищного кодекса.

Павел Фролов