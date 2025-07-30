В Саратове реконструируют фонтан «Рыбка» за 19 млн рублей

В Саратове намерены реконструировать фонтан «Рыбка» в парке «Липки». Об этом сообщает в своем Telegram-канале Комитет по ЖКХ г. Саратов.

Накануне были объявлены конкурсные процедуры на восстановление фонтана. На эти цели из городского бюджета готовы выделить 19 млн руб. Реконструкцию необходимо завершить до 14 ноября этого года.

В рамках запланированных работ специалистам предстоит восстановить и изготовить из нержавеющей стали скульптуру железной стерляди, изначально украшавшей фонтан, обновить наземную чашу, организовать систему подсветки. Также они займутся созданием технического помещения, прокладкой внутренних инженерных коммуникаций и установкой необходимого оборудования.

Павел Фролов