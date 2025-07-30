Пострадавшие от взрыва газа в Саратове получат выплаты на покупку нового жилья

Владельцев квартир пятого подъезда дома № 2 по ул. Блинова в Саратове, где в результате взрыва погибли семь человек, обеспечат выплатами на приобретение нового жилья в дополнение к мерам поддержки при утрате имущества. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам главы региона, в указанном подъезде было в общей сложности 38 квартир, различающихся по площади и количеству комнат. Господин Бусаргин отметил, что жильцы сами решат, где и какую квартиру покупать.

Губернатор подчеркнул, что выплаты будут осуществляться с учетом стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ. Речь идет о 88,8 тыс. руб.

Ранее Роман Бусаргин рассказал, что определены объемы материальной помощи жильцам дома на ул. Блинова. Так, граждане получат выплаты за утраченное частично или полностью имущество, выплаты за поврежденные автомобили, а также единовременную выплату на предметы первой необходимости.

Павел Фролов