В Волгограде погиб 14-летний подросток при взрыве в доме

В Волгограде в доме на улице Морской произошел взрыв, в результате которого погиб 14-летний подросток, сообщают СКР и прокуратура. Инцидент случился около 13 часов, и на месте работают все экстренные службы.

Взрыв произошел в доме №72, рядом со школой №64. По предварительным данным, взрыв мог быть вызван детонацией боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Погибший подросток, по информации правоохранителей, увлекался раскопками на местах боев за Сталинград. В момент взрыва он находился в квартире с другом, который не пострадал. Прокуратура Волгоградской области взяла под контроль ход проверки.

Никита Маркелов