В Саратове выявили нарушения в деятельности администрации кладбищ

Контрольно-счетная палата Саратова в ходе проверочных мероприятий обнаружила нарушения в деятельности МКУ «Администрация кладбищ». По итогам проверки направлены представления в администрацию города, Саратовская гордума проинформирована о нарушениях.

Выяснилось, что учреждение не проводило инвентаризацию захоронений и обновление книг по местам погребения. Также выявлены нарушения в выделении земельных участков для семейных захоронений: превышались нормативные размеры участков, не обозначались на местности границы, резервирование участков осуществлялось без связи с местом захоронения родственников.

Проверка показала и нарушения в бухгалтерском учете. Так, данные учета включали в себя недостоверную информацию, не было необходимых документов при передаче земельных участков в постоянное пользование.

Кроме того, специалисты проанализировали оплату услуг по вывозу и утилизации отходов. Оказалось, что транспорт и услуги полигона оплачивались без подтверждающих документов. Проверка проводилась за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года.

Павел Фролов