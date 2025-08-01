Прокуратура начала проверку после разрушения автодороги в Балакове

Прокуратура Балакова Саратовской области приступила к проверке по факту разрушения дорожного покрытия автодороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожное полотно разрушилось сегодня, 1 августа, на участке автодороги между улицами Ленина и Академика Жук в Балакове. Пострадавших нет.

Специалисты выясняют причины случившегося, участок дороги перекрыт для движения. Там прошло рабочее совещание с представителями администрации Балаковского района и ПАО «Т Плюс».

Как только проверка завершится, прокуратура изучит вопрос о принятии мер реагирования. Надзорное ведомство поставило на контроль устранение нарушений.

Павел Фролов