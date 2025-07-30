В Саратовской области не учтено более одного миллиона гектаров земли

В Саратовской области около 1 110 тыс. га не внесены в кадастр. О том, как вовлечь их в оборот, а также получить больше прибыли, говорили в облдуме на депутатских слушаниях, посвященных мерам по повышению эффективности вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Зампред правительства области — министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский сообщил, что необходимо выполнить задачу, поставленную президентом: до 2030 года на четверть увеличить объем производства сельхозпродукции и в полтора раза увеличить объем экспорта продукции АПК по сравнению с 2021 годом. Для этого в хозяйственный оборот необходимо максимально вовлекать неиспользованную пашню.

Как следует из национального доклада Росреестра, в Саратовской области площадь сельхозугодий составляет 8,6 млн га, из них пашни — 5,9 млн га. В обработке находятся 5,6 млн га (96%), пастбища — 2,2 млн га, сенокосов — 108 тыс. га, многолетних насаждений — 26 тыс. га.

В основном земли находятся у граждан в частной собственности — 5,3 млн га (62%). У юрлиц — 1,3 млн га, в муниципальной собственности — 1,7 млн га, в государственной собственности — только 300 тыс. га.

«За 6 лет введено в оборот 256 тыс. га. В 2025 господин Ковальский. — Речь идет именно о вовлечении неиспользуемой пашни, которая сегодня заросла».

По состоянию на 1 января 2025 года площадь фактически не используемых в сельском хозяйстве земель составила 246 тыс. га, в том числе 222 тыс. га пашни. Потенциально пригодные земли находятся в Дергачевском, Вольском, Ровенском, Озинском, Питерском районах. По словам главы ведомства, если вовлечь в сельхозоборот эти земли, можно получить дополнительно 300 тыс. тонн сельхозпродукции в год.

Для этого проводится инвентаризация земель. Согласно полученным данным, в том числе по космическим снимкам, в кадастр не внесены 1 110 тыс. га. Из них в статусе пригодных находятся 282 тыс. га, частично пригодны — 220 тыс. га. Большая часть этих земель обрабатывается, но не оформлена в собственность.

Частично это объясняется тем, что собственники паев во время приватизации не поставили свои земельные участки на кадастровый учет, не зарегистрировали их в Росреестре.

С 1 января этого года в федеральный закон № 101 «Об обороте земель сельхозназначения» внесены изменения. Теперь земли, которые не оформлены в Росреестре, без длительных судебных процедур, в упрощенном порядке перейдут в собственность местных администраций.

Татьяна Смирнова