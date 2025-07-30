Во втором квартале 2025 года 13% пензенских компаний заявили о дефиците кадров

В первом полугодии 2025 года спрос на рабочую силу в России продолжал превышать предложение, но в последние месяцы напряженность на рынке труда начала снижаться. Об этом сообщает Банк России в июльском докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Опросы пензенских предприятий показали, что во втором квартале 2025 года 13% компаний сообщили о дефиците кадров, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 16%. Для решения проблемы нехватки персонала предприятия повышают производительность труда, оптимизируют производство и обучают молодых специалистов.

Пензенские компании активно сотрудничают с региональными вузами и колледжами. Управляющий Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов отметил, что предприятия открывают корпоративные учебные классы и научно-производственные центры для подготовки специалистов и повышения квалификации сотрудников.

Нина Шевченко