«Беззаконие мне никогда не будет понятно»

Саратовский областной суд оставил в силе срок Сергею Лисовскому, осужденному за взятку и злоупотребление должностными полномочиями на семь лет и один месяц колонии строгого режима. Дело поступило на повторное рассмотрение из Первого кассационного суда общей юрисдикции, который признал приговор незаконным. В облсуде сторона защиты и представитель потерпевшего настаивали на невиновности Лисовского. Судебная коллегия не стала изменять основной приговор, а дополнила его запретом на определенный вид деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В заседании в Саратовском Областном суде Сергей Лисовский участвовал по видеосвязи из колонии

В заседании в Саратовском Областном суде Сергей Лисовский участвовал по видеосвязи из колонии



В Саратовском областном суде 30 июля прошло рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника службы наружных газопроводов акционерного общества «Саратовгаз» Сергея Лисовского, осужденного ранее за получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Следствие посчитало, что в ноябре 2022 года он, как должностное лицо, получил 320 тыс. руб. через посредника от директора магазина за подключение к газопроводу «без оформления в установленном порядке необходимых документов». Злоупотребление должностными полномочиями ему вменили из-за того, что работы проводили сотрудники возглавляемой им службы. Вину Сергей Лисовский не признавал с самого начала. В итоге Ленинский районный суд приговорил его к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 960 тыс. руб. и запретил на пять лет заниматься определенными видами деятельности. Саратовский облсуд при рассмотрении жалобы в 2024 году убрал последний пункт, но приговор оставил прежним.

Однако кассация признала решения незаконными и установила наличие нарушений, допущенных Ленинским районным судом при вынесении приговора в апреле 2024 года, которые не были устранены во время апелляционного рассмотрения в облсуде в октябре 2024-го. Дело вновь поступило на рассмотрение в Саратовский областной суд в июне 2025 года.

Татьяна Шилова и Борис Черноморец, адвокаты Сергея Лисовского, на процессе 30 июля представили экспертную справку, согласно которой государство не имеет прямого участия в деятельности АО. Общая величина доли косвенного участия государства на дату предполагаемого совершения преступления составляет около 25%. По мнению стороны защиты, это опровергает решение Ленинского районного суда о том, что Российская Федерация имеет более 50% доли участия в компании.

Дополнительно подтвердить это мог эксперт, составивший расчет, но коллегия отказалась заслушать его во время заседания.

В рамках прений адвокаты указали на неустранимые юридические ошибки, в том числе нарушения одного из ключевых прав лица, привлекаемого к уголовной ответственности, — права на защиту: стороной защиты были представлены доказательства, что Лисовский не был допрошен по предъявленному ему обвинению, а постановление о привлечении в качестве обвиняемого было подменено. Кроме того, было указано на отсутствие признаков наступления вредных последствий — обязательного элемента состава вменяемых преступлений. По их мнению, действия Лисовского привели не к ущербу, а к устранению взрывоопасной ситуации.

Подробнее на этом остановился и потерпевший — Сергей Катмаков, который, по его собственному убеждению, не является потерпевшим. Сотрудник АО «Саратовгаз» пояснил, что поддерживает жалобу стороны защиты. Он отметил, что фигурирующий в деле газопровод долгие годы проходил под фундаментом магазина Левона Мкояна, который, как утверждается, и передал взятку Лисовскому. Нахождение трубопровода в охранной зоне создавало угрозу и в любой момент могло привести к аварии, в которой пострадали бы люди. Около 20 лет владельцу торговой точки в Октябрьском районе говорили о нарушениях, пока наконец не было решено вынести газопровод из-под земли.

Потерпевший попросил полностью оправдать Сергея Лисовского, так как, по его мнению, деньги официально проходили через кассу предприятия, а корыстного умысла у начальника службы наружных газопроводов не было.

Кроме того, работы проводились открыто — от администрации получено разрешение, были предупреждены владельцы близлежащих коммуникаций. Господин Катмаков сообщил, что сейчас газопровод обслуживает «Саратовгаз», который и получает прибыль, а не какое-либо физическое лицо.

Сергей Лисовский, выступая по видеоконференцсвязи из исправительной колонии № 10, заявил, что не брал взятку и не совершал каких-либо иных преступлений, а добросовестно выполнял работу.

«Борьба за нормативное состояние газовых сетей велась мной с самого первого дня. И результаты были очень существенными: в каких-то случаях были выносы газопроводов, в каких-то добивались через администрацию сноса незаконных строений, стоявших на газопроводе. Потому что все видят новости последних лет, все знают, к каким катастрофическим последствиям приводит халатность по отношению к газопроводам. Газ — это не вода или электричество: он убивает моментально и приводит к катастрофическим последствиям. Здание Мкояна было не просто расположено в охранной зоне — оно стояло на газопроводе 1977 года. Это несло огромные риски для людей»,— заявил Сергей Лисовский.

В своем последнем слове он заявил, что дело сфабриковано, а суд первой и апелляционной инстанций были предвзяты к доводам следствия.

Коллегия Саратовского областного суда под председательством Михаила Шувалова постановила изменить приговор Ленинского районного суда в части исключения указания на совершение незаконных действий, явно превышающих должностные полномочия. Также Сергею Лисовскому запретили на пять лет занимать должности, связанные с организацией и контролем проведения газоопасных работ. В остальном срок остался тем же — семь лет и один месяц в колонии строгого режима со штрафом в 960 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован в Первом кассационном суде.

«Беззаконие мне никогда не будет понятно»,— прокомментировал оглашение приговора Сергей Лисовский.

АО «Саратовгаз» зарегистрировано в Саратове в 1994 году, в нем работают 708 человек. Основным видом деятельности является распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям. По данным за 2024 год, выручка АО составила 1,19 млрд руб., увеличившись на 163 млн руб. По информации предприятия, газораспределительная сеть составляет 3,1 тыс. км, в управлении имеются почти 1,2 тыс. газорегуляторных пунктов и шкафных установок, 314 установок электрохимзащиты. Производственные мощности газораспределительной организации позволяют обеспечить природным газом более 384 тыс. квартир и домов, свыше 100 промышленных и порядка 3 тыс. коммунально-бытовых предприятий. Объем транспортируемого газа по газораспределительным сетям составляет порядка 1,8 млн кубометров в год.

Ольга Симонова