В Саратовской области собрали свыше 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

На полях Саратовской области к настоящему времени удалось собрать более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил 1 августа в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, уже убрано свыше 38% посевных площадей. Он поблагодарил саратовские сельхозпредприятия и аграриев за проделанную работу.

Господин Бусаргин перечислил лидеров уборочной кампании на данный момент. Так, в Пугачевском районе собрали 151,1 тыс. тонн, в Калининском — 121 тыс. тонн, Энгельсском — 118,6 тыс. тонн, Краснокутском — 118 тыс. тонн. В случае с Екатериновским, Перелюбским и Ершовским районами речь идет о 101,9, 100,2 и 100,1 тыс. тонн соответственно.

Павел Фролов