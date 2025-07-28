Астраханский губернатор: восстанавливать дом на ул. Ляхова, 6 не будут

Пятиэтажный дом на ул. Ляхова, 6 в Астрахани, где произошло обрушение части подъезда, восстанавливать не будут. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По словам главы региона, власти произведут выплаты по линии программы переселения из аварийного жилья в рамках жилищного кодекса. Некоторые собственники, как он уточнил, уже получили выплаты. Господин Бабушкин отметил, что всех нуждающихся обеспечат жильем маневренного фонда до получения компенсационных выплат.

Губернатор рассказал, что в пункте временного размещения встретился с жильцами указанного дома. Он подчеркнул, что 29 июля всем жильцам начнут предоставлять по 15,5 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. В случае с полной и частичной утратой имущества речь пойдет о 156 тыс. руб. и 78 тыс. руб. соответственно.

Игорь Бабушкин сообщил, что на месте происшествия достаточно задействованных сил и средств, власти Астрахани ввели режим ЧС муниципального уровня. Губернатор поручил администрации города как можно скорее установить ограждение. Полицейские будут охранять здание и имущество жильцов.

Также господин Бабушкин поставил задачу межведомственной комиссии провести осмотр 10 близлежащих домов. Ранее три из них признали аварийными, семь — находящимися в неудовлетворительном состоянии. Когда экспертизы завершатся, будет принято решение о возможном включении их в реестр аварийного фонда. После обследования помещений дома на ул. Ляхова, 6 жильцам предоставят технику и рабочих для вывоза уцелевшего имущества.

Павел Фролов