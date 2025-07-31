В Саратовской области не хватает площадей для проведения конгрессов

В Саратовской области остро не хватает современных площадей для проведения конгрессов. Об этом заявил председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Саратовской области Илья Бутко на рабочем совещании в облдуме с участием представителей ТПП из других регионов.

В своем докладе господин Бутко подчеркнул, что ТПП представляет собой крупное экспертное сообщество. Деловая привлекательность области, по его словам, «неуклонно растет», однако регион сегодня не может принимать масштабные деловые мероприятия из-за отсутствия современных конференц-площадей.

«Считаем важным обратить внимание на необходимость создания многофункционального конгресс-центра, — отметил Илья Бутко. — Это поможет создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления, повысить имидж региона как делового центра, усилить деловую активность и развивать индустриальный туризм».

По оценкам бизнес-сообщества, 30-40% выпускников не работают по специальности, в то время как предприятия испытывают дефицит квалифицированных кадров. Для решения этой проблемы ТПП региона выстраивает трехстороннее сотрудничество между самой палатой, образовательными учреждениями и работодателями.

Глава Палаты указал на необходимость дальнейшей интеграции образования и производства.

С 2016 года при ТПП работает учебный центр, где молодые специалисты проходят программы повышения квалификации.

Помимо этого, серьезным вызовом остается цифровая трансформация предприятий. Господин Бутко указал на важность обучения предпринимателей новым цифровым технологиям и внедрения цифрового рубля.

Среди приоритетных задач ТПП на 2025-2026 годы председатель назвал развитие рабочих групп по промышленности и цифровизации, повышение качества корпоративного управления, формирование ответственного отношения к окружающей среде и высокой социальной ответственности бизнеса; а также сотрудничество с ведущими вузами и поддержку малых технологических компаний.

Татьяна Смирнова