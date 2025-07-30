В Саратовской области у «нерадивых собственников» землю изымают по суду

Если собственники в Саратовской области не используют землю по назначению, то ее изымают по суду. Об этом говорили в облдуме на депутатских слушаниях, посвященных мерам по повышению эффективности вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Зампред правительства — министр сельского хозяйства области Роман Ковальский сообщил, что одним из инструментов эффективного целевого использования земель сельхозназначения и вовлечения неиспользованных земель является государственный и муниципальный земельный контроль. По данным органов местного самоуправления, за 2024 год и первое полугодие 2025 года было проведено 414 мероприятий муниципального земельного контроля в отношении земель сельхозназначения. За последние полтора года введено в сельхозоборот 32,5 тыс. га.

«Также хочу отметить, что в Саратовской области уже сформирована судебная практика по изъятию земли, которая не используется собственником по назначению»,— заявил господин Ковальский.

В 2024 году выявлены 17 земельных участков площадью 1 тыс. га, которые не используются по целевому назначению или используются с нарушением законодательства РФ; пять из них уже реализованы с торгов. Проводятся мероприятия по реализации 7 земельных участков общей площадью 27,2 гектара: в Аркадакском районе и в Саратове.

«Кроме того, в настоящее время в Арбитражном суде Саратовской области на рассмотрении находятся иски в отношении еще пяти земельных участков сельхозназначения. То есть в этом направлении работа также ведется», — отметил руководитель ведомства.

Чтобы побудить собственников использовать участки по целевому назначению, для «нерадивых» вводится повышенная ставка налога на землю. За последние три года в отношении 327 земельных участков была применена повышенная ставка налога в размере полутора процентов (базовая ставка — 0,3%). Это позволило получить несколько миллионов рублей дополнительного дохода.

Господин Ковальский отметил, что сегодня созданы все условия для того, чтобы как можно больше земельных участков использовалось по назначению.

Татьяна Смирнова