Заминка на разминке

Башкирская компания «Мастер Групп» не будет достраивать физкультурно-оздоровительный центр в Волгоградской области. Контракт с администрацией Котельниковского муниципального района стоимостью 270 млн руб. расторгнут 24 июля по решению Арбитражного суда региона. «Мастер Групп» строил спортивный комплекс в жилом районе «Дубовая роща» с 2018 года по проекту ООО «ЕвроХим – ВолгаКалий». Подрядчика не устроила проектная документация, из-за чего он решил прекратить работы еще в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коттеджный поселок «Дубовая Роща» в Котельниково застраивает ЕвроХим

Фото: Еврохим Коттеджный поселок «Дубовая Роща» в Котельниково застраивает ЕвроХим

Фото: Еврохим

Арбитражный суд Волгоградской области частично удовлетворил иски ООО «Мастер Групп» и администрации Котельниковского муниципального района. Причиной спора стал контракт от 2018 года, согласно которому компания должна была возвести физкультурно-оздоровительный центр (ФОЦ) в жилом районе «Дубовая роща», построенном «ЕвроХимом» в Котельниково.

Конкурс на строительство регионального спортивно-тренировочного центра с трибунами администрация Котельниковского района объявляла дважды: в октябре 2017 года и в мае 2018-го. Однако в 2017 году аукцион с начальной максимальной ценой контракта в 243,3 млн руб. не состоялся – ни одной заявки на участие не поступило. В 2018 году стоимость тендера возросла на 11% и составила 270,3 млн руб. На участие в этой закупке подало заявку только ООО «Мастер Групп». В июле администрация заключила с компанией контракт, который требовалось исполнить за 14,5 месяцев. По данным «ЕИС Закупки», подрядчик получил аванс в размере 12,5 млн руб.

ООО «Мастер Групп» зарегистрировано в Уфе в феврале 2012 года. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. С февраля 2024 года компанией руководит Рунис Косэев, а владеет фирмой Венера Патеева. За прошлый год выручка юрлица составила 2 млрд руб., а чистая прибыль – 27 млн руб. Стоимость чистых активов – 52 млн руб. «Мастер Групп» участвовала в роли поставщика в 41 закупке на общую сумму свыше 9 млрд руб. Основным заказчиком является ФКУ Упрдор «Приуралье» (21 контракт на 6,6 млрд руб.).

В августе 2018 года компания приступила к подготовительным работам на участке площадью около 23,4 тыс. кв. м. По данным Росреестра, кадастровая стоимость участка составляет чуть более 6 млн руб.

Проект спортивно-тренировочного центра разработала компания «ЕвроХим – ВолгаКалий». Согласно документации, комплекс включает ФОЦ, бассейн и ледовую арену. Решение о строительстве приняли представители «ЕвроХим-ВолгаКалий», АО «МХК «ЕвроХим» и комитета физической культуры и спорта Волгоградской области. Проект вошел в федеральную программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». ООО «ЕвроХим – ВолгаКалий» зарегистрировано в июле 2003 года в городе Котельниково Волгоградской области. Предприятие специализируется на производстве калийных минеральных или химических удобрений. За 2022 год выручка компании составила 16 млрд руб., а чистая прибыль – 9,7 млрд руб.

В сентябре 2021 года подрядчик – ООО «Мастер Групп» – подал иск в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием расторгнуть контракт с администрацией Котельниковского района и взыскать с заказчика 79,2 млн руб. убытков, ссылаясь на ненадлежащее качество проектной документации, что якобы препятствовало выполнению работ. Истец указал, что в июле 2021 года предложил администрации расторгнуть контракт, на что получил ответ в виде проекта соглашения о прекращении гражданских прав и обязанностей по договору. ООО «Мастер Групп» от подписания этого документа отказалось, поскольку сочло условия проекта соглашения неприемлемыми.

Производство по делу было приостановлено, а возобновлено в ноябре 2022 года. В июне 2023 года спор снова приостановили в связи с проведением судебной экспертизы. В это время чиновники подали встречный иск, настаивая на расторжении контракта по вине подрядчика. В суде представители администрации заявили, что «Мастер Групп» нарушил сроки строительства. На сайте «ЕИС Закупки» информация о ненадлежащем исполнении контракта, а также о штрафах отсутствует. Районные власти требовали вернуть строительную площадку и просили суд взыскать неустойку с подрядчика в размере 5 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Производство по делу продолжили в ноябре 2023 года. Результаты судебной экспертизы, проведенной ООО «Оценочная фирма „ВИРГО“», подтвердили наличие недостатков в проектной документации, разработанной ООО «ЕвроХим – ВолгаКалий». Эксперты, однако, отметили, что недочеты носили преимущественно стоимостный характер (несоответствия в сметах, объемах работ) и не были критичными для строительства. Оценщики указали, что выявленные несоответствия могли быть устранены в рамках авторского надзора и не требовали полной остановки работ. Также экспертиза установила, что строительство ФОЦ было остановлено на этапе нулевого цикла (выполненный объем работ на 4,1 млн руб.), хотя замечания подрядчика относились к надземной части и инженерным системам. Эксперты уточнили, что «Мастер Групп» мог продолжать работы, а причиной задержки назвали медленные темпы строительства, а не качество документации.

Спор в первой инстанции завершился в феврале 2024 года. Суд полностью отказал ООО «Мастер Групп» в иске, признав вину компании в срыве сроков работ. Требования администрации Котельниковского района были удовлетворены частично: контракт по встречному иску был расторгнут, но во взыскании неустойки с подрядчика суд отказал.

Представители «Мастер Групп» с решением не согласились и в марте того же года обжаловали его в апелляции. В суде компания утверждала, что рабочая документация не соответствовала проектно-сметной, а задержки в строительстве были вызваны несвоевременным предоставлением скорректированной документации заказчиком. Кроме того, подрядчик настаивал на проведении повторной судебной экспертизы. Но в мае 2024 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил ходатайство, а жалобу не удовлетворил, тем самым подтвердив вину исполнителя.

В июне 2023 года «Мастер Групп» оспаривал определения двух инстанций в кассации. В августе Арбитражный суд Поволжского округа отменил решения. Кассация указала, что суды первой и апелляционной инстанций не уделили должного внимания анализу переписки между сторонами, рассмотрению доказательств, подтверждающих необходимость корректировки проектной документации, а также поведению ответчика, который не подготовил дополнительное соглашение о продлении срока контракта, хотя это было указано губернатором. В ходе судебных разбирательств не были приняты во внимание результаты экспертиз, которые свидетельствовали о возможности выполнения некоторых работ без внесения изменений в документацию. Также не было рассмотрено, можно ли качественно завершить работы, если проектная документация имеет недостатки. В конце концов, кассация установила, что нижестоящие суды не обосновали свои выводы о виновности подрядчика и вернула дело в нижестоящую инстанцию. Обжаловать это чиновникам не удалось.

Младший партнер «Ляпунов Терехин и партнеры» Кристина Вострикова отметила, что ВС РФ указал на попытку переоценки доказательств и фактов, что не входит в компетенцию кассационной инстанции. «В такой ситуации, как правило, сложно выявить существенные нарушения норм права, которые позволили бы судье Верховного суда РФ передать жалобу. В настоящем споре Верховный суд указал, что администрация, по существу, добивается переоценки доказательств и фактов, что не входит в компетенцию кассационной инстанции. Поскольку доводы жалобы не подтвердили допущения судами серьезных ошибок, влияющих на исход дела, судья ВС РФ отказал в передаче кассации», – пояснила юрист.

Прошлой осенью Арбитражный суд Волгоградской области начал повтороное рассмотрение спора ООО «Мастер Групп» и администрации. 24 июля этого года суд частично удовлетворил требования обеих сторон: контракт на строительство ФОЦ по просьбе компании был расторгнут, но с заказчика было взыскано не 79,2 млн руб. убытков, а только 14,6 млн руб. В свою очередь, администрация добилась постановления о возврате в муниципальную собственность строительной площадки в течение десяти дней с даты вступления решения в силу. Помимо этого, суд обязал подрядчика выплачивать 1 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения определения. Также с «Мастер Групп» взысканы госпошлина (167,6 тыс. руб.) и расходы на экспертизы (452,8 тыс. руб.) в пользу администрации.

Нина Шевченко