В Пензенской области замедляется инфляция

В Пензенской области в июне 2025 года цены выросли на 0,1% по сравнению с маем, сообщает ЦБ РФ со ссылкой на Росстат. Годовая инфляция снизилась до 10,1%. Продукты подешевели на 0,2%, в том числе куриные яйца, капуста, лук и картофель, что связано с увеличением производства и укреплением рубля.

Цены на непродовольственные товары также изменились. Иномарки с пробегом подорожали после майских скидок, а цены на планшеты, телевизоры и бытовую технику снизились из-за уменьшения спроса и укрепления рубля.

Значительное подорожание наблюдалось в секторе услуг. Летом возрос спрос на поездки внутри страны, что позволило отелям и перевозчикам повысить цены. Это привело к удорожанию отдыха на Черноморском побережье.

Управляющий Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов отметил, что благодаря высокой ключевой ставке годовая инфляция замедляется. «Банк России намерен вернуть годовую инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. Решения об изменении ключевой ставки будут направлены на достижение этой цели в следующем году»,— прокомментировал господин Хлобыстов.

Нина Шевченко