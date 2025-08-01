В Саратове улучшат жилищные условия многодетных с детьми-участниками СВО

В Саратовской области обсуждается законопроект, который позволит расширить права многодетных. Об этом говорили в облдуме на заседании рабочей группы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Начальник управления жилищной политики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Куспиц представил направления нового законопроекта. Так, в регионе сложилась практика, когда один или два ребенка из многодетной семьи, достигнув совершеннолетия, уходят на СВО, а потом числятся пропавшими без вести или погибшими. При существующих нормах законодательства такая многодетная семья снимается с очереди, таким образом лишаясь возможности получить от государства жильё. Новый законопроект в подобных случаях сохраняет право многодетных семей на улучшение жилищных условий.

За пропавшего или погибшего члена семьи предлагается давать дополнительно 16 квадратных метров. Расчет нуждаемости в площади жилого помещения будет производиться по количеству детей, поставленных на учёт. В этом чиновники также видят поддержку участников СВО.

Если в многодетных семьях ребенок-инвалид в возрасте от 18 до 23 лет не обучается в вузе, то его снимают с учёта. Новым законопроектом предлагается закрепить право на жильё этих граждан хотя бы до 23 лет.

Ранее размер дополнительной жилой площади, на которую вправе рассчитывать ребенок-инвалид, не был установлен. В законе был указан пункт про дополнительную площадь, но ни слова о том, какой она должна быть. По новому законопроекту предлагается выделять 15 квадратных метров.

Татьяна Смирнова