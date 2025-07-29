Саратовский губернатор рассказал, сколько выплатят жильцам дома № 2 на Блинова

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что определены объемы материальной помощи жильцам пострадавшего дома № 2 на ул. Блинова в Саратове. В своем Telegram-канале он сообщил, что деньги выделят из резервного фонда областного правительства.

Так, за порчу и потерю имущества выплатят до 300 тыс. руб., столько же — за повреждение автомобиля. Семьи погибших получат по 1 млн руб. Кроме того, предоставят единовременную выплату в размере 15 тыс. руб. на каждого члена семьи.

По словам господина Бусаргина, специалисты изучают вопрос обеспечения новым жильем собственников квартир пострадавшего пятого подъезда. Он уточнил, что выберут оптимальный вариант с самыми короткими сроками.

Также губернатор подчеркнул, что эксперты обследуют четвертый подъезд указанного дома. Изучается вариант сохранения квартир с укреплением несущих конструкций и усилением торцевой части здания. Специалисты выясняют, в каком состоянии находятся конструкции второго подъезда соседнего дома № 4. Там в результате взрыва газа в доме № 2 была повреждена фасадная часть. Гражданам доступны пункты временного размещения на базе нескольких гостиничных комплексов Саратова.

Напомним, взрыв газа в доме № 2 по ул. Блинова произошел 25 июля. Это привело к обрушению угловой секции с 7 по 10 этаж. Погибли семь человек, включая одного ребенка. Следствие проверяет версию о причастности к взрыву одного из жильцов.

Павел Фролов