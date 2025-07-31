Полковникам оформили визы в колонию

В Саратове экс-полковник МВД Николай Межуев осужден к восьми годам колонии за хищение средств у оформлявших документы для пребывания в России иностранцев. Бывший замначальника регионального ГУВД и руководитель филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России признан лидером преступной группы, куда входили сотрудники госорганов, а также экс-полковник Николай Дегтяренко. Последний возглавлял некоммерческую организацию, куда из «Паспортно-визового сервиса» направляли просителей для дальнейшего обслуживания. Таким образом фигуранты похитили у 15 иностранцев свыше 615 тыс. руб., а ущерб государству оценили в 28 млн руб. Защита намерена обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Межуев работал в структуре МВД, занимающейся вопросами миграции, с 2010 года

Фото: Фото: ГУ МВД России по Саратовской области Николай Межуев работал в структуре МВД, занимающейся вопросами миграции, с 2010 года

Фото: Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

В Октябрьском районном суде Саратова оглашен приговор бывшему заместителю начальника регионального ГУВД, руководителю областного филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России Николаю Межуеву и его соучастникам. Судья Александр Ермолаев признал подсудимых виновными по итогам более чем двухлетнего рассмотрения дела.

Следствие установило, что в период с 2017 по 2022 год Николай Межуев организовал автономную некоммерческую организацию «АНО СИП» под руководством пенсионера, экс-полковника полиции Николая Дегтяренко. Организация, размещавшаяся в зданиях ФГУП «Паспортно-визовый сервис» в Саратове и Энгельсе, незаконно оказывала платные услуги иностранным гражданам по оформлению разрешений на временное проживание, видов на жительство и патентов. Подсудимые вводили иностранцев в заблуждение, утверждая, что эти государственные услуги являются платными и требуют предварительной оплаты.

Николай Межуев признан организатором преступной группы, в которую входили Николай Дегтяренко, сотрудница Паспортно-визового сервиса Наталья Панова и заключившая досудебное соглашение Ульяна Соловьева — менеджер микрокредитного ООО «МКК М Булак». Во время дела против Николая Межуева Соловьева была осуждена за более чем 100 эпизодов мошенничества с деньгами «МКК М Булак» и получила 4 года колонии с отсрочкой отбывания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Она же стала первым фигурантом дела бывших полковников, после чего заключила сделку со следствием и дала показания на Николая Межуева, Николая Дегтяренко и Наталью Панову. Дело в отношении Ульяновой выделено в отдельное производство.

Суд установил, что в период с февраля 2020 по июнь 2022 года группа похитила деньги у 15 иностранных граждан на общую сумму свыше 615 тыс. руб. Незаконный доход «АНО СИП» от этой деятельности, по версии следствия, превысил 28 млн руб., что нанесло ущерб бюджету ФГУП.

Осужденные признаны виновными в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении полномочий).

Николай Межуев приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением звания полковника внутренней службы. Николай Дегтяренко получил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима также с лишением звания полковника. Наталья Панова осуждена на 4 года лишения свободы в колонии общего режима; ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее сыном 14-летнего возраста. С Николая Межуева и Николая Дегтяренко взыскано 585 тыс. руб. После оглашения приговора их вернули в СИЗО.

«По всем 15 эпизодам мошенничества каждый из 14 допрошенных потерпевших отрицал причастность подсудимых. Обвинение выстроено на противоречивых показаниях свидетеля и соучастницы, которая заключила соглашение со следствием. Следствие, а теперь и суд эти обстоятельства проигнорировали»,— рассказал адвокат Николая Межуева Олег Володичев. Он добавил, что приговор будет обжалован в апелляционном порядке.

Никита Маркелов, Саратов