В Астрахани экс-сотрудницу отдела УМВД обвинили в аферах с капремонтом зданий

В Астрахани следствие возбудило в отношении бывшего замначальника одного из отделов тылового обеспечения регионального УМВД уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в декабре прошлого года фигурантка обеспечила подписание акта приемки выполненных работ по капремонту административного здания ОМВД России по Приволжскому району. Фактически количественные и качественные характеристики не проверялись. Такие же действия она предприняла в отношении административного здания ОВМ ОМВД России по г. Астрахани.

На счет строительной фирмы поступило свыше 19,5 млн руб, из которых 7,5 млн руб. — за невыполненные работы. Ранее следствие возбудило в отношении руководства этой фирмы уголовные дела о мошенничестве. Специалисты устанавливают остальных участников преступления и прочие эпизоды.

Павел Фролов