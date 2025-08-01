Реконструкции дали срок

Главный специалист отдела капстроительства управления капитального строительства Астраханской области осужден на 4,5 года колонии строгого режима за взятку в 350 тыс. руб. при реконструкции кинотеатра «Октябрь». Такое решение вынес Кировский районный суд. Помимо срока, чиновника приговорили к штрафу в 3,5 млн руб. Деньги, которые он получил от представителя подрядной организации «Стройресурс», конфискованы. Адвокат осужденного отказался от комментариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Игорь Бабушкин в минувшем марте отчитался о завершении больше половины работ на КРК «Октябрь»

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Губернатор Игорь Бабушкин в минувшем марте отчитался о завершении больше половины работ на КРК «Октябрь»

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Кировский районный суд Астрахани вынес первый приговор по делу о взятках, связанных с реконструкцией кинокомплекса «Октябрь». Главного специалиста отдела капстроительства регионального управления капитального строительства (УКС) Салмана Курбанова признали виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Курбанов систематически получал взятки от 50 до 100 тыс. руб. от представителя «Стройресурс». Взамен чиновник игнорировал недочеты при проведении ремонта «Октября». Общая сумма взяток составила не менее 350 тыс. руб. В качестве наказания суд назначил Салману Курбанову 4,5 года колонии строгого режима и штраф свыше 3,5 млн руб. Кроме того, конфискованы 352 тыс. руб., полученных в качестве взяток. Адвокат осужденного Андрей Данилов не стал комментировать, будет ли его подзащитный обжаловать приговор.

Культурно-развлекательный комплекс «Октябрь», ранее известный как кинотеатр «Модерн», был построен в 1909 году и пережил реконструкцию в 1970-х. Сегодня это единственный в России кинотеатр, где есть зимний сад. Комплекс включен в список объектов культурного наследия регионального значения. В декабре 2016 года в здании комплекса произошел пожар, в результате которого пострадала коллекция экзотических растений, включая многолетние пальмы.

В сентябре 2022 года началась реконструкция КРК «Октябрь» в Астрахани. Кинокомплекс находится в историческом центре города на пересечении улиц Володарского и Молодой Гвардии. В июне того же года УКС заключило контракт с ООО «Стройресурс» изначально на сумму 1,04 млрд руб. Сдачу объекта планировали на четвертый квартал 2024 года. Однако в октябре 2024 года в министерстве строительства Астраханской области сообщили, что сроки реконструкции изменились. Такое решение власти обосновали обнаруженными скрытыми дефектами и разрушениями в строительных конструкциях. К концу прошлого года стоимость работ составила около 3 млрд руб. Последнее дополнительное соглашение перенесло срок сдачи объекта на конец 2026 года.

В процессе реконструкции кинокомплекса произошла смена руководства в Управлении капитального строительства.

С осени 2021 года по начало 2023 года Александр Дарьянов занимал должность руководителя. Однако, по информации, предоставленной прокуратурой, главный специалист получал взятки в период с июля по ноябрь 2024 года, в это время учреждение возглавлял уже Андрей Сидоров.

На данный момент информация о расторжении контракта отсутствует. На объекте работы продолжаются. Согласно данным портала «Госзакупки», ООО «Стройресурс» выполнило работы на сумму 648,7 млн руб., но получило оплату в размере 1,5 млрд руб. При этом компания заплатила штраф в размере 100 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение условий контракта.

ООО «Стройресурс» зарегистрировано в 2003 году в Москве. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредители — Станислав Маслаков и Евгений Луговитин. Несмотря на уголовное дело, господин Луговитин все еще числится гендиректором компании. В прошлом году выручка юрлица составила 361 млн руб., а прибыль — 7,1 млн руб. Евгений Луговитин контролирует еще несколько компаний через ООО «Стройресурс» или напрямую. Среди них ООО «Стройресурс РК» (Калмыкия) — компания (торговля стройматериалами). Ее оборот составил 95 млн руб. ООО «СтройЮг» (строительство) — компания с оборотом в 195 млн руб., ООО «Нурмерс» (Калмыкия, строительство, 75% принадлежит господину Лутовкину. Вместе со Станиславом Маслаковым он владеет ООО «Сервистемпстрой». Общая стоимость активов составляет около 60 млн руб. «Стройресурс» участвовал в девяти закупках на сумму почти 7 млрд руб. в качестве поставщика. Среди них реконструкция рязанского цирка за 430 млн руб., которая успешно завершена, а также завершение реконструкции Пензенского цирка за 1,9 млрд руб. Последний контракт между «Росгосцирком» и «Стройресурсом» был заключен в ноябре 2018 года, но в декабре 2023 года заказчик расторг его в одностороннем порядке.

Впервые о расследовании коррупции при реконструкции «Октября» СУ СКР по Астраханской области сообщило 29 апреля этого года. Следователи подозревали замдиректора УКС Станислава Зырина в получении 500 тыс. руб. (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) от некого представителя «Стройресурса». За эти деньги чиновник должен был оказывать покровительство в сфере строительного контроля. А уже 30 мая стало известно, что в качестве посредника при передаче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) был задержан представитель подрядчика, который передал деньги господину Зырину. Далее, 11 июня, следствие заподозрило в даче взятки Евгения Луговитина: по его поручению третье лицо передавало деньги сотрудникам УКС. Дела в отношении каждого из фигурантов выделены в отдельные производства.

Дело Станислава Зырина поступило в Кировский райсуд Астрахани 16 июля. Первое слушание под председательством судьи Натальи Сенченко состоится 11 августа. Материалы по делу Евгения Луговитина и представителя компании «Стройресурс» еще не поступили на рассмотрение.

Нина Шевченко