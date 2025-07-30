Пензенский минград не смог доказать, что законно разрешил строить склад у АГЗС

Арбитражный кассационный суд в Казани 14 июля оставил в силе решение об отмене разрешения на строительство склада, который минград Пензенской области выдал индивидуальному предпринимателю Марине Козловой в сентябре 2023 года. Госпожа Козлова намеривалась возвести склад у автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) на ул. Бийской, 1Ш.

По данным Росреестра, площадь участка по указанному адресу составляет 3,24 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость земли превышает 5,9 млн руб. (удельная — 1,8 тыс. руб. за 1 кв. м). Кадастровый номер был присвоен участку в июне 2022 года.

В июне 2024 года прокуратура Пензенской области подала иск в Арбитражный суд региона с требованием признать выданное минградом разрешение на строительство недействительным. Надзорное ведомство настаивало, что документ нарушает противопожарные нормы. Расстояние от склада до резервуаров сжиженного газа должно быть не менее 80 м, но в проекте указано только 32,4 м. Также не учтена санитарно-защитная зона АГЗС (ул. Бийская, 1Л), что создает угрозу для жизни людей и нарушает права владеющей этой заправкой компании «Авангард+».

ООО «Авангард+» зарегистрировано в Пензе в ноябре 2011 года. Основная деятельность — розничная торговля газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах. С октября 2022 года компанией руководит Алексей Алексеев. Владелец фирмы — Кирилл Скляр. По итогам 2024 года выручка юрлица составила 316 млн руб., чистая прибыль — 305 тыс. руб., стоимость активов — 81 млн руб. По данным 2ГИС, «Авангард+» владеет в Пензе шестью АГЗС.

Представители пензенского минграда утверждали, что ведомство действовало в рамках закона и проектная документация от ООО «Структурама» указывала расстояние в 40 м, что якобы соответствовало ФЗ-123. Чиновники настаивали, что прокуратура защищала интересы конкретного лица, а не публичные.

ООО «Структурама» учреждено в Москве в июне 2015 года. Компания специализируется на проведении инженерных изысканий, предоставлении технических консультаций в области архитектуры. Совладельцами организации являются Беретта Фульвио, Виктор Даргель, Павел Кострыкин. Прошлый год фирма завершила с убытками в 5,2 млн руб. при обороте 106 млн руб. Стоимость чистых активов — 46 млн руб.

В итоге в январе этого года суд первой инстанции признал доводы прокуратуры обоснованными. Было установлено, что министерство проигнорировало прямое нарушение и не проверило наличие санитарной зоны. Разрешение признано недействительным, так как оно нарушало права самой ИП Марины Козловой, а также ООО «Авангард+» и неопределенного круга лиц.

С решением минград не согласился и в феврале оспорил его в апелляции. Но в апреле 11-й Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу. В мае министерство обратилось в кассацию, но также не испытало удачу.

Нина Шевченко