Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на завод в Пензе

Одно из предприятий в Заводском районе Пензы атаковали девять беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко. По словам главы региона, все летательные аппараты были уничтожены на территории промзоны.

В результате атаки поврежден фасад одного из цехов, а также загорелся склад. Площадь пожара составила 100 м, к ликвидации привлекли 13 единиц техники и 48 сотрудников МЧС. Жертв и пострадавших нет. К 10:40 утра по местному времени открытое горение устранили.

Утром в Пензе порядка двух часов звучала воздушная тревога. На время закрывался аэропорт, приостанавливалось движение общественного транспорта и пропадал мобильный интернет. Сейчас все ограничения сняты.

Никита Маркелов