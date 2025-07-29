Под Волгоградом жителя Подмосковья наказали колонией за хищение одежды на 18 млн

Жирновский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Московской области по уголовному делу о хищении одежды на сумму более 18 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в марте прошлого года фигурант предоставил в аренду юрлицу несколько большегрузных машин для транспортировки из-за границы с целью последующей продажи в России партии одежды. Когда товар оказался на складе, собственник, проверяя комплектность груза, обнаружил подложные сопроводительные документы и хищение одежды на сумму свыше 18 млн руб.

Фигурант полностью признал свою вину. По решению суда он получил 2,5 года исправительной колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов