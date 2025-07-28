В Астрахани обрушилось здание общежития на Ляхова

В Астрахани частично рухнуло пятиэтажное здание общежития на ул. Ляхова, 6. Обрушение произошло во втором подъезде, сообщили в МЧС.

Трое человек эвакуированы в Астраханскую областную Александро-Мариинскую больницу. Продолжается поиск пострадавших.

В феврале 2024 года в соцсетях появилась информация о том, что подвал дома полностью затоплен, стены в трещинах и фундамент осел. Сотрудники МЧС собирались эвакуировать жильцов, но этого так и не случилось. Причиной тому назвали визит городской администрации. Дом на ул. Ляхова, 6 признан аварийным в 2019 году с износом в 79%. В течение года шло расселение жильцов.

Нина Шевченко