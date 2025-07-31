В Волгограде осудили 14 человек за хищение продукции завода на 15,5 млн рублей

Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 14 жителей региона по уголовному делу о покушении на хищение продукции нефтеперерабатывающего завода на сумму около 15,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснилось в суде, с января по декабрь 2018 года фигуранты пытались украсть с территории нефтеперерабатывающего завода компоненты для изготовления индустриальных масел на сумму около 15,5 млн руб. С этой целью продукцию вывозили на автоцистернах несколькими партиями без оформления документов. Фигуранты использовали подложные государственные регистрационные знаки. Часть этой продукции продали в Ростовской области и Калмыкии. Сообщники поделили между собой вырученные деньги.

Преступная группа состояла из 15 мужчин в возрасте от 40 до 62 лет и пяти женщин в возрасте от 47 до 57 лет. Среди них отдельные представители службы охраны, сотрудники структурных подразделений предприятия.

В зависимости от роли и степени участия каждого суд признал фигурантов виновными по делу о покушении на присвоение вверенного имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ) и по делу об использовании заведомо подложного государственного регистрационного знака (ч. 2 ст. 326 УК РФ). Они получили от одного года до семи лет исправительной колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил. Также арестованы денежные средства, недвижимое имущество и транспорт фигурантов на общую сумму более 20 млн руб.

Павел Фролов